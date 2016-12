Caivano, il padre di Fortuna: "Voglio la verità, i giudici siano implacabili come con me"

"Voglio tutta la verità e una giustizia implacabile come l'ho vissuta io che ho fatto il giro delle carceri d'Italia". Così il padre della piccola Fortuna, Pietro Loffredo , condannato a 10 anni per contrabbando di sigarette e vendita di cd illegali, dopo l'arresto dell'uomo di Caivano accusato di aver violentato e ucciso sua figlia . "Voglio che i giudici accertino se ha fatto tutto da solo, e io non credo, o se c'è stato chi l'ha aiutato e coperto", dice.

"Lo sapevamo tutti che in quel palazzo c'era l'inferno", racconta a Il Corriere della Sera. "Perché c'è voluto tanto tempo per venire a capo di qualcosa?", si chiede. E ancora: "Perché accanirsi contro la mia bambina? Continuo a chiedermi se non sia stata uccisa perché Fortuna ha magari minacciato di raccontare a suo padre tutto quello che aveva subito".



"La cosa più assurda - aggiunge - è che quando mia figlia è volata giù dall'ottavo piano di quel palazzo io in carcere non dovevo esserci. Avevo diritto a sconti di pena che non sono stati calcolati. Non ci posso pensare, non ho potuto difenderla".