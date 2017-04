Caivano, Caputo accusa la sua ex compagna Marianna Fabozzi: "Ha ucciso lei Fortuna"

Come riporta Il Mattino, Caputo ha affidato la sua "confessione" in via informale al procuratore aggiunto Domenico Airoma, dopo il rinvio dell'udienza del delitto di Caivano per sciopero della Camera penale di Napoli. Proseguendo il racconto su quella tragica mattina, Titò ha detto: "A Marianna è rimasta la scarpetta in mano, che ha lanciato via in direzione del ballatoio di una vicina, Rachele Di Domenico che, come avete accertato dalle intercettazioni, ha fatto sparire il sandaletto per non avere guai. Li sopra c'erano le impronte di Marianna".



"Ha ucciso Fortuna e Antonio" - Secondo Caputo, la Fabozzi "ha ucciso nel 2013 il suo figlio più piccolo Antonio Giglio, anche lui caduto nel vuoto, perché secondo lei impediva la nostra convivenza. E allo stesso modo ha fatto con Fortuna perché odiava sua madre Mimma Guardato e voleva farle un dispetto. Non ho detto niente sulla morte del bambino per paura che lei mi denunciasse per le cose che facevo con la figlia più grande. Ma ora mi accusate di essere l'assassino di Fortuna. E non è vero".



Gli abusi sull'amichetta di Fortuna - Al pm, Titò rivela anche gli abusi sessuali, sempre negati nei tre anni precedenti. "Qualche volta ho toccato l'amica del cuore di Fortuna. Lo facevo e lo sapevano in casa, sia Marianna, la madre della bimba, sia la nonna Angela Angelino (denunciata per falsa testimonianza, ndr)".