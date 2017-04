Cadavere recuperato in mare a Napoli: è di una persona anziana

Il cadavere di una persona anziana, non ancora identificata, è stato recuperato nello specchio d'acqua antistante la rotonda Diaz, a Napoli. A far scattare l'allarme sono stati alcuni passanti. Sul posto sono giunti sia gli uomini della Capitaneria di Porto che quelli della polizia di Stato. I militari della Guardia Costiera hanno recuperato il corpo ed allertato i soccorsi sanitari. Ma i medici non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso.