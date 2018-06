Cadavere donna trovato in un'auto vicino a Salerno

Il cadavere di una donna è stato trovato sabato sera nel centro di Sala Consilina (Salerno). La donna, che lavorava come badante presso famiglie del posto, era all'interno della propria auto in sosta nel parcheggio comunale di via Pozzillo. Il corpo della 60enne era riverso sui sedili anteriori della vettura, circostanza che fa ipotizzare che il decesso possa essere avvenuto per cause naturali.