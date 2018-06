Bullismo, Avellino: 12enne picchiato in classe da compagno

Ad Avellino, uno studente di 12 anni dell'istituto Leonardo da Vinci è stato aggredito da un compagno di classe. Il "bullo" ha approfittato della momentanea assenza del docente per scaraventare a terra e colpire con calci all'addome e al volto la vittima. In seguito il ragazzino ha accusato un malore ed è finito in ospedale, dove è stato trattenuto per due giorni in osservazione. I genitori hanno denunciato l'episodio alla polizia.