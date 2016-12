Bruciata viva, fiaccolata a Pozzuoli: "Forza Carla non mollare, sii forte per tua figlia"

Fiaccolata per Carla Ilenia Caiazzo a Pozzuoli. I cittadini sono scesi in piazza per pregare per la 38enne bruciata viva dal compagno e che ora combatte tra la vita e la morte. Su Facebook nel gruppo "Sei di Pozzuoli se..." le parole di solidarietà nei confronti della vittima: "Forza Carla non mollare, sii forte per tua figlia". La donna era incinta e la piccola è stata fatta partorire col parto cesareo, subito dopo l'aggressione, e sta bene.