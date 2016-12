Botti: niente morti, cala numero feriti Polizia: al top Napoli e Campania

12:42 - Sono 251, contro le 345 del Capodanno del 2014, le persone rimaste ferite a causa dei botti. Un calo del 30% rilevato dalla polizia. Giù anche il numero dei minori coinvolti, 68 contro gli 89 dello scorso anno. La città di Napoli e la Campania si confermano ancora una volta al top nell'uso dei botti con 71 feriti, 48 dei quali nel solo capoluogo campano. Diminuiscono anche i ferimenti dovuti all'uso di armi da fuoco, 7 rispetto agli 11 del 2014.

In diminuzione anche la gravità delle lesioni: i feriti lievi con prognosi inferiore o uguale ai 40 giorni sono 241 a fronte dei 345 del 2014. Quelli più gravi, cioè quelli con prognosi superiore ai 40 giorni, sono 12 rispetto ai 16 dello scorso Capodanno. Le patologie tipiche dello scoppio di prodotti pirotecnici sono i traumi e le ustioni. In particolare rimangono maggiormente lesionate le mani, il volto e le parti basse del collo.



Napoli, bambino ferito agli occhi - Sono dunque 48 le persone rimaste ferite per l'esplosione di fuochi d'artificio a Napoli e in provincia e che hanno dovuto far ricorso alle cure mediche. Tra i feriti si contano anche alcuni bambini. Il più grave è un bimbo di 10 anni, ricoverato in prognosi riservata all'ospedale pediatrico "Santobono". Il piccolo rischia di perdere un occhio.



Scoppia pacco petardi, crolla androne - L'esplosione di un pacco di petardi ha causato il crollo parziale dell'androne di un edificio: è avvenuto nel quartiere napoletano di Barra; tre le persone rimaste ferite, in maniera non grave. Numerose gli interventi dei vigili del fuoco, sia in città che in provincia, per l'incendio di cumuli di rifiuti.



L'Aquila, 14enne ferito gravemente a una mano - E' di un ferito grave il bilancio della notte a L'Aquila: un ragazzino di 14 anni di Pizzoli ha probabilmente perso l'uso della mano a causa dell'esplosione di un botto.



A Palermo 5 feriti - Cinque persone lievemente ferite per i botti di capodanno a Palermo, due delle quali sono state trasportate all'ospedale Civico per problemi a una mano e a un occhio. La polizia ha sequestrato materiale pirotecnico illegale.



Tre feriti nel Veneziano - Tre persone, tutte trentenni, sono rimaste ferite in maniera non grave nel Veneziano dall'esplosione di botti di Capodanno. Le lesioni più serie, alle mani, le ha riportate un giovane pakistano che, assieme ad alcuni connazionali, stava festeggiando il nuovo anno nell'area di Piazza San Marco con il lancio di petardi. Gli altri due casi, giovani italiani che hanno riportato ustioni lievi, sono stati registrati a Portogruaro e a Mirano.



Anche a Perugia tre feriti - Tre i feriti, tutti in modo lieve, curati la scorsa notte al Pronto soccorso del S. Maria della Misericordia di Perugia, per le conseguenze dell'uso dei botti. Due sono minorenni e il terzo è un romeno residente a Magione. Per tutti la prognosi di guarigione è di tre giorni, secondo quanto riferisce l'ufficio stampa della stessa azienda ospedaliera.