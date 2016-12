Blitz anti-clan,sindaco costituito

Michele Griffo, sindaco di Trentola Ducenta (Caserta), ricercato dal 10 dicembre dopo essere sfuggito al blitz di polizia e carabinieri che ha portato in cella 24 persone per legami con il clan Zagaria, si è costituito presso il carcere di Santa Maria Capua Vetere. Griffo è indagato per concorso esterno in associazione camorristica; secondo la Dda di Napoli, sarebbe stato a disposizione della cosca.