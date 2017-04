Blitz anti Camorra, sequestrati beni al clan Potenza: chiuso anche un ristorante a Milano

Dalle indagini è emerso che i fratelli Potenza hanno impiegato in imprese economiche e immobiliari il denaro proveniente da attività illecite (tra cui usura, estorsioni, riciclaggio e associazione per delinquere, reati per i quali gli stessi hanno subito anche diverse condanne), proseguite anche dopo il decesso del capostipite Mario Potenza, alias "o chiacchierone".



Ciò ha consentito loro di accumulare, negli anni, un ingente patrimonio, re-investito in numerosi immobili e locali commerciali siti principalmente nel Napoletano ma, da ultimo, anche nel Milanese.



Sequestrate innumerevoli unità immobiliari, sei società e tre partecipazioni societarie (tra cui il noto ristorante "Donna Sophia dal 1931" in centro a Milano e la sala ricevimenti già nota come "Villa delle Ninfe" a Pozzuoli), autoveicoli, 66 depositi bancari nazionali ed esteri (per i quali è stata formulata specifica richiesta di assistenza alla Procura Federale Elvetica) e 5 polizze, per un valore complessivo di oltre 20 milioni di euro.



Coldiretti: "In Italia 5mila ristoranti in mano alla criminalità" - Sono almeno 5mila i locali della ristorazione in Italia nelle mani della criminalità organizzata, che approfitta della crisi economica per penetrare in modo sempre più massiccio e capillare nell'economia legale. A sostenerlo è Coldiretti, secondo cui "acquisendo e gestendo direttamente o indirettamente gli esercizi ristorativi, le organizzazioni criminali hanno la possibilità di rispondere facilmente ad una delle necessità più pressanti: riciclare il denaro frutto delle attività illecite come è emerso dal Rapporto Agromafie elaborato da Coldiretti, Eurispes, e Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e sul sistema agroalimentare". L'associazione rileva come "il volume d'affari complessivo dell'agromafia è salito a 21,8 miliardi di euro (+30% in un anno) perché la filiera del cibo, della sua produzione, trasporto, distribuzione e vendita, ha tutte le caratteristiche necessarie per attirare l'interesse di organizzazioni criminali".



"Le operazioni delle Forze dell'ordine - conclude Coldiretti - svelano gli interessi delle organizzazioni criminali nel settore agroalimentare ed in modo specifico nella ristorazione nelle sue diverse forme, dai franchising ai locali esclusivi, da bar e trattorie ai ristoranti di lusso e aperibar alla moda".