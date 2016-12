Bimbo abbandonato nel Casertano, solidarietà in ospedale: "Mai più solo"

12:19 - E' partita dall'ospedale di Aversa, nel Casertano, la gara di solidarietà per non lasciare mai da solo il piccolo abbandonato davanti alla chiesa Maria Santissima dell'Arco a Frignano. Medici e genitori dei piccoli pazienti del reparto pediatrico, ma anche carabinieri e soprattutto il sindaco di Frignano sono stati vicini al bimbo dal primo momento che lo hanno visto. Oggi sarà dimesso dal nosocomio poiché sta bene e affidato a una casa famiglia.

Il piccolo, che non aveva ancora un nome, è stato chiamato Francesco in onore del Papa. Il primo cittadino di Frignano, Gabriele Piatto, come scrive Il Mattino, "in collaborazione con don Roberto Caterino, il parroco che ha trovato il bebè, e i carabinieri di Frignano, ha deciso di far stampare delle foto del neonato per diffonderle con la speranza che qualcuno possa riconoscerlo e consentire di individuare la famiglia".