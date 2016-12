Bimba violentata e uccisa a Benevento, indagata anche la sorella di Daniel: concorso in omicidio

L'accusa per la sorella, scattata al termine del nuovo interrogatorio, è di concorso in omicidio, secondo quello che scrive il "Mattino". I carabinieri sono ora al lavoro per riscontrare e incrociare i dati delle dichiarazioni della stessa Cristina e del fratello, anch'egli interrogato per una decina di ore dagli inquirenti.



Due giorni fa, a San Salvatore Telesino sono entrati in azione anche i cani molecolari, che hanno cercato tracce della piccola ed elementi utili alle indagini con cui arricchire il materiale già raccolto dai vari reparti speciali dell'Arma.