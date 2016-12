Bimba uccisa a Benevento, oltre mille in piazza in ricordo di Maria

Piazza gremita, con più di mille persone, per il raduno di preghiera a San Salvatore Telesino (Benevento) in ricordo di Maria, la bimba di 10 anni, violentata e uccisa nella notte tra domenica e lunedì. Tante fiaccole hanno illuminato la serata: in prima fila, a fianco al sindaco del paese, i genitori della bambina, il padre Mario e la madre Andrea, visibilmente provati e commossi. In piazza tante mamme e bambini e numerosi sindaci del circondario.