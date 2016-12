Bimba uccisa a Benevento, legale: "Graffi sulla schiena", ma il romeno si professa innocente

Daniel, il romeno di 21 anni che risulta indagata per la morte della piccola , oltre a frequentare la casa degli Ungureanu, spesso veniva aiutata dai coniugi anche a cercare lavoro, sottolinea ancora il legale, che aggiunge: "Mi sarei aspettato altri rilievi sulla scena del ritrovamento, magari impronte visto che domenica pioveva. Si vede che i carabinieri hanno completato il lavoro". "I genitori di Maria - continua - mi hanno raccontato che la bambina è tornata a casa dalla chiesa, è uscita per partecipare alla processione e poi è scomparsa. Quando ho saputo della morte, ho sentito subito che sarebbe stata in ogni caso una tragedia. Ma una cosa più sopportabile se fosse stato un incidente".

Le parole dell'indiziato - "Mi dichiaro innocente perché sono innocente. Quando l'ho lasciata era viva e ci sono testimoni. Sto male per la bambina. La conoscevo bene, ero amico del padre e della madre. Mi dispiace per quello che è successo, io non sono colpevole, devono cercare da un'altra parte". Queste le parole del 21enne romeno ai microfoni di Tgcom24.



Ascoltato per oltre 3 ore dai Cc - Il giovane, nella serata di mercoledì, è stato ascoltato per circa tre ore e mezzo dai carabinieri della caserma di Cerreto Sannita. "Ha precisato alcune cose - ha detto il suo legale - e le indagini ora sono a un punto cruciale. Per il mio assistito non è mutato il quadro accusatorio". "Tutte le piste sono esplorate", ha detto il procuratore Giovanni Conzo. La svolta potrebbe arrivare con i risultati delle perizie medico-legali disposte dalla Procura di Benevento.