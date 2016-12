Bimba morta in piscina, 20enne romeno indagato per omicidio

E' indagato per omicidio e violenza sessuale il 20enne romeno interrogato per tutta la notte nell'ambito dell'inchiesta sulla morte della bimba di 10 anni trovata nella piscina di un casale a San Salvatore Telesino (Benevento). La Procura ha spiegato che si tratta di un atto dovuto per consentire l'eventuale nomina di un consulente in vista dell'autopsia sul corpo della piccola.