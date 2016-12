Bimba ferita da uno sparo a Caserta: fermato un uomo di 32 anni

Un 32enne di Bellona (Caserta), Biagio Capasso, è stato fermato dai carabinieri della Compagnia di Santa Maria Capua Vetere per il ferimento, con un colpo di pistola, della bimba di tre anni avvenuto mentre la bimba si trovava in auto con i genitori nei pressi del cimitero di Vitulazio (Caserta). Capasso è accusato di tentato omicidio. Sarebbe stato lui a far fuoco contro l'auto nella quale si trovava la bambina e a ferirla.