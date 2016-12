Bimba Caivano, mamma: "Giustizia"

14:54 - Grida giustizia Domenica Giordano, la madre di Fortuna Loffredo, la bambina di 6 anni morta a Caivano, apparentemente cadendo dal balcone, e che subì abusi sessuali: "E se non me la danno - dice - me la faccio da me". "Preferisco andare in prigione - aggiunge tra le lacrime la 27enne - e mettere i miei due figli in collegio, ma saperli al sicuro, con il mostro in galera". "Uccidendo lei hanno ucciso anche me e gli altri miei figli", ribadisce.