Benevento, picchiava bambini in una scuola primaria: insegnante sospesa

Un'insegnante di 51 anni è stata sospesa dal lavoro per un anno per aver maltrattato e picchiato i suoi piccoli alunni dell scuola primaria di Amorosi (Benevento). La donna apostrofava quotidianamente i bambini come "ciucci, cretini, stupidi, ritardati mentali". La maestra è stata incastrata dalle telecamere di sorveglianza, installate nelle aule dell'istituto in seguito a una segnalazione da parte di alcuni genitori.