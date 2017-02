Benevento, no a nuovi migranti: rimosso il blocco voluto dal sindaco di Vitulano

"Con gli immigrati - aveva commentato il sindaco Scarinzi - bisogna che lo Stato rispetti i patti e le regole con gli enti locali. I comuni che già ospitano uno Sprar non possono ospitare altre strutture per immigrati gestite da privati".



Secondo quanto fa sapere il vice sindaco Antonio Iannella (Pd), è stata raggiunta un'intesa con la prefettura sul numero di migranti da ospitare, passato da 34 a 12. La terra che impediva il passaggio per motivi di sicurezza - sia per i danni dell'alluvione del 2015 sia per l'andirivieni continuo di mezzi - è stata accumulata sul ciglio della strada e le transenne sono stata spostate.



Prefetto chiude centro accoglienza - Il prefetto di Benevento, Paola Galeone, ha disposto la chiusura della struttura privata di Vitulano. I migranti sono stati destinati ad un altro centro di accoglienza in un Comune della provincia del quale non è stato reso noto il nome.



L'ordinanza del sindaco di Vitulano