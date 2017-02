Benevento, "no a nuovi migranti": il sindaco di Vitulano chiude la strada

Esasperato dal numero di immigrati inviati sul suo territorio Raffaele Scarinzi, sindaco Pd di Vitulano, nel Benevento, ha emesso un'ordinanza di chiusura dell'unica strada di accesso a un agriturismo per impedire nuovi arrivi, come disposto dalla prefettura. L'ordinanza sindacale è stata eseguita scaricando una massa di terra sulla via di accesso alla struttura. Vitulano ospita già un Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati.