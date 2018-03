Benevento, disabile segregato in una baracca: arrestata coppia

Una coppia convivente di San Giorgio del Sannio (Benevento) è stata arrestata dai carabinieri di Benevento con l'accusa di sequestro di persona, circonvenzione di incapace e maltrattamenti in famiglia. L'uomo e la donna tenevano segregato in condizioni disumane un lontano parente disabile in una baracca di lamiere, senza finestre, luce e riscaldamento. La vittima è stata liberata dai militari dell'Arma.