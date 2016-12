Benevento, certo stato d'emergenza

Sarà dichiarato lo stato d'emergenza per diverse località della provincia di Benevento, in Campania. Lo ha assicurato il ministro dell'Ambiente, Gianluca Galletti, prima di incontrare i sindaci del Sannio in prefettura. "Constatando i danni di persona - ha detto -, il governo riconoscerà al prossimo Consiglio dei ministri lo stato di emergenza per i Comuni colpiti da due eventi calamitosi di una portata eccezionale".