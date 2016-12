Banda del buco a Napoli, ordinanza di custodia per sei indagati

NELLA CENTRALISSIMA VIA TOLEDO Napoli, ladri in azione dalle fogne

Colpo della banda del buco in una gioielleria della centralissima via Toledo, a Napoli. I ladri sono entrati in azione nella notte: passando dalle fogne hanno bucato il pavimento, sono entrati nel negozio e hanno rubato tutti i gioielli esposti in vetrina. Ancora in corso la stima del bottino. Sull'accaduto indaga la...