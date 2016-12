Aversa, crolla solaio dell'università: un operaio muore sotto le macerie

La vittima viveva a Cercola (Napoli), e stava effettuando lavori di riparazione urgenti nella sede della facoltà di Ingegneria della Sun (Seconda Università di Napoli), in via Roma, ad Aversa (Caserta). L'uomo era al lavoro da solo quando è stato travolto dai detriti. Sulla dinamica dell'incidente indagano gli agenti del Commissariato di Polizia di Aversa, intervenuti sul posto.



Secondo i primi accertamenti l'operaio, dipendente di una impresa edile di Venafro (Isernia), era impegnato in lavori di impermeabilizzazione del soffitto ad alcuni metri di altezza da terra, quando è avvenuto il cedimento del solaio, che lo ha travolto e lo ha fatto precipitare sul pavimento. I detriti lo hanno ricoperto. Con Palestra c'erano alcuni colleghi, che sono riusciti a mettersi in salvo. Nell'ala dell'ampio edificio erano in corso lavori di ampliamento.



Il rettore della Seconda Università, Giuseppe Paolisso ha espresso il proprio cordoglio per la morte dell'operaio. "Esprimo a nome di tutto l'Ateneo profondo cordoglio e dolore per la morte di questo lavoratore - afferma il Rettore - vittima di un tragico incidente". L'incidente "è avvenuto in una zona di cantiere dell'edificio di proprietà dell'Università, ma affidata all'impresa per lavori di ristrutturazione. Zona, naturalmente, interdetta al pubblico".



La sede della Scuola di Ingegneria della Sun si trova in un grande edificio monumentale, che in passato ospitava la Real Casa dell'Annunziata ed una chiesa, ed è in corso di ristrutturazione da anni. Il presidente del Consiglio Matteo Renzi ha seguito seguendo la vicenda del crollo. Fonti di Palazzo Chigi hanno riferito che Renzi ha chiamato il prefetto di Caserta Arturo De Felice per avere informazioni e aggiornamenti sull'accaduto.