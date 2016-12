21:54 - Due persone sono morte travolte a bordo delle rispettive auto da un carico di barre di piombo trasportate da un autocarro sulla statale 400 Ofantina, in provincia di Avellino. Le due vittime, una di 45 anni, l'altra di 75, procedevano in direzione opposta a quella dell'autocarro e sono state centrate in pieno dalla perdita del pesante carico. Entrambe sono morte sul colpo. Sotto shock l'autista del mezzo.