Avellino, ritrovate ossa umane durante pulizie in una parrocchia

Il parroco viene trasferito e i fedeli si mettono all'opera per rimettere a nuovo a nuovo le stanze da consegnare al nuovo giovane sacerdote. Ma oltre ai rifiuti e alla polvere, nel corso delle pulizie vengono ritrovate anche delle ossa umane nei cassetti della sagrestia: due teschi, due femori, parte di un'anca e altre piccole ossa che si sbriciolano al tatto. E' accaduto nella Chiesa dedicata alla Madonna dell'Arco a Pietradefusi, in provincia di Avellino.

Don Claudio, il nuovo parroco giunto per prendere il posto del precedente, ha indetto una messa in suffragio per il defunto sconosciuto, prima di affidarne i resti alla sepoltura. Non si tratta tuttavia del primo caso di ritrovamento di ossa umane nel piccolo centro campano: qualche anno fa, infatti, vennero riportate alla luce i resti di un bambino durante dei lavori di ristrutturazione del sagrato antistante la chiesa.



La notizia ha scatenato le reazioni accorate dei cittadini, divisi tra chi chiede un intervento della magistratura e del vescovo e chi vuole sapere se si tratta di reliquie di santi oppure di resti di cadaveri non identificati.