Avellino, giovane rapper muore dopo un antibiotico: aperta inchiesta

12:04 - La Procura di Avellino ha aperto un'inchiesta sulla morte di Gaetano Terranova, 18 anni compiuti qualche giorno fa, deceduto dopo aver assunto antibiotici per fermare un attacco di febbre molto alta. Inutili i tentativi di soccorso da parte dei genitori, prima, e del 118 chiamati dagli stessi familiari. Disposta l'autopsia sul giovane, conosciuto nella zona perché si dilettava nel rap.

La Procura ha disposto l'autopsia per chiarire le cause della morte. Il ragazzo, studente presso il locale liceo scientifico, ha fatto solo in tempo a richiamare l'attenzione dei genitori che a loro volta hanno chiesto l'intervento del 118.



I sanitari, giunti a casa del ragazzo, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sulla base del referto medico che i sanitari hanno trasmesso agli organi di polizia, è stata avviata l'indaigne. Terranova era molto noto in città, e soprattutto tra i giovani, come 'Dac Swarei Mc', il nome d'arte che si era dato per la sua attività artistica di rapper.