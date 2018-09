Avellino, donna polacca presa a martellate dopo lite in pieno centro

Una donna polacca di 37 anni è stata presa a martellate in pieno centro ad Avellino. L'aggressore si è poi dato alla fuga ed è tuttora ricercato dalla polizia. La donna è stata trasportata in ambulanza all'ospedale Moscati in codice rosso. Secondo alcuni testimoni, il fuggitivo aveva nascosto l’arma in alcuni giornali e prima dell'aggressione avrebbe avuto un violento litigio con la 37enne. Decisivo l'intervento dei passanti che hanno bloccato l'uomo.