Avellino, docente rimprovera alunno: il "bullo" gli spacca il naso a pugni

Stando a quanto ricostruito dai testimoni presenti, il ragazzo subito dopo il rimprovero è sceso dal motorino, si è avvicinato al docente e lo ha colpito improvvisamente al volto. L'insegnante, col viso insanguinato, è caduto in terra ed è stato soccorso dai colleghi che lo hanno portato al pronto soccorso dell'ospedale "San Giuseppe Moscati" di Avellino, dove i sanitari hanno riscontrato la frattura del setto nasale. La scuola ha immediatamente convocato un consiglio straordinario per decidere la sanzione disciplinare da imputare al ragazzo. Anche la polizia è intervenuta ascoltando il ragazzo, per ora solo come persona informata dei fatti. Ancora non c'è notizia di denunce da parte dell'insegnante.