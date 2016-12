Avellino,42enne ucciso a coltellate

Un uomo di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Avellino con l'accusa di aver ucciso a coltellate un 42enne. L'omicida sospettava che la vittima avesse una relazione con la moglie: i due si sarebbero dati appuntamento per un chiarimento in un parcheggio, ma poi la situazione sarebbe degenerata.