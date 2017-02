Napoli, da sit-in di protesta a tragedia: morto un uomo 1 di 19 Ansa Ansa Napoli, da sit-in di protesta a tragedia: morto un uomo 2 di 19 Ansa Ansa Napoli, da sit-in di protesta a tragedia: morto un uomo 3 di 19 Ansa Ansa Napoli, da sit-in di protesta a tragedia: morto un uomo 4 di 19 Ansa Ansa Napoli, da sit-in di protesta a tragedia: morto un uomo 5 di 19 Ansa Ansa Napoli, da sit-in di protesta a tragedia: morto un uomo 6 di 19 Ansa Ansa Napoli, da sit-in di protesta a tragedia: morto un uomo 7 di 19 Ansa Ansa Napoli, da sit-in di protesta a tragedia: morto un uomo 8 di 19 Ansa Ansa Napoli, da sit-in di protesta a tragedia: morto un uomo 9 di 19 Ansa Ansa Napoli, da sit-in di protesta a tragedia: morto un uomo 10 di 19 Ansa Ansa Napoli, da sit-in di protesta a tragedia: morto un uomo 11 di 19 Ansa Ansa Napoli, da sit-in di protesta a tragedia: morto un uomo 12 di 19 Ansa Ansa Napoli, da sit-in di protesta a tragedia: morto un uomo 13 di 19 Ansa Ansa Napoli, da sit-in di protesta a tragedia: morto un uomo 14 di 19 Ansa Ansa Napoli, da sit-in di protesta a tragedia: morto un uomo 15 di 19 Ansa Ansa Napoli, da sit-in di protesta a tragedia: morto un uomo 16 di 19 Ansa Ansa Napoli, da sit-in di protesta a tragedia: morto un uomo 17 di 19 Ansa Ansa Napoli, da sit-in di protesta a tragedia: morto un uomo 18 di 19 Ansa Ansa Napoli, da sit-in di protesta a tragedia: morto un uomo 19 di 19 Ansa Ansa Napoli, da sit-in di protesta a tragedia: morto un uomo leggi dopo slideshow ingrandisci

La dinamica della tragedia - L'uomo era al sit-in con altri colleghi, ex lsu del comparto scuola: addetti di una ditta di pulizie che protestavano per le loro condizioni di lavoro. L'auto pirata ha investito due persone al sit-in, trascinandole per alcuni metri. Il 62enne ha poi tentato di rincorrere la vettura e nel farlo ha avuto un malore e si è accasciato a terra. I due feriti sono stati medicati per numerosi politraumi.



Un testimone: "Un infarto mentre rincorreva l'auto" - "Gli è venuto un infarto mentre stava rincorrendo l'auto che poco prima aveva investito due persone, una delle quali era un suo conoscente", racconta un testimone che ha assistito alla scena. L'uomo sarebbe stato stroncato dall'infarto nei pressi della rampa di accesso al raccordo autostradale. "La macchina che ha travolto i due lavoratori - continua il testimone - era una Bmw, mi pare di colore grigio. Erano le 7,30, forse le 7,40. Non c'è stato alcun diverbio tra quell'uomo e i nostri compagni. Quando stavamo avviando il presidio quell'automobilista ha letteralmente travolto i due lavoratori che, a seguito dell'impatto, si sono ritrovati sul cofano della macchina".



Traffico bloccato dai colleghi della vittima - I dimostranti, un centinaio circa, hanno poi bloccato la circolazione stradale lungo via Sant'Erasmo, che collega il centro della città agli imbocchi autostradali.