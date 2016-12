Auto su bar,accusa omicidio colposo

16:35 - Da omicidio volontario a omicidio colposo plurimo aggravato: così è stata derubricata l'accusa per Gianni Paciello, il 22enne di Sassano (Salerno), che ha investito e ucciso in auto 4 ragazzi davanti a un bar. Al momento della tragedia Paciello, ora agli arresti domiciliari, aveva un tasso alcolemico tre volte sopra il consentito. Sembra si sia ritenuto che il giovane, quando si è messo alla guida, non avesse l'intenzione di causare un incidente mortale.