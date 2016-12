Assenteismo, scoperti dieci dipendenti comunali nel Salernitano: timbravano e poi lo shopping

Le indagini sono durate 5 mesi. La guardia di finanza, a seguito di pedinamenti, videoregistrazioni e telecamere nascoste, ha scoperto che sono centinaia le ore falsamente attestate dai dipendenti come effettuate, e quindi pagate dall'Ente pubblico, ma in realtà mai svolte. Alcuni di loro agivano di comune accordo, timbrandosi il cartellino a vicenda, per permettere al collega di arrivare in ritardo sul posto di lavoro o di non presentarsi proprio. "Favore" che poi veniva rigorosamente ricambiato.



"Chi ha sbagliato è giusto che paghi, ma da garantista quale sono auspico che tutti i dipendenti possano dimostrare la propria innocenza" - ha dichiarato il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti - Si tratta del 5% del nostro organico. Vuol dire che il restante 95% è rispettoso della modalità di gestione del cartellino e delle regole. Erano tutti dipendenti in servizio esterno che svolgevano mansioni fuori dalla struttura, come quelle di ispezioni, pulizia e controllo. Questa operazione, comunque, va a tutela dell'interesse del Comune stesso e della comunità intera e ha dimostrato che la maggioranza dei nostri lavoratori è rispettosa delle regole".