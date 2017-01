Assenteismo, indagati 50 dipendenti del Comune di Giugliano

Cinquanta dipendenti del Comune di Giugliano ( Napoli ) sono indagati nell'ambito di un'inchiesta dei carabinieri contro l' assenteismo . I furbetti del cartellino sono stati immortalati nei video girati dai militari: c'era chi passava il badge ed andava via ad occuparsi di faccende private o, addirittura, a giocare al "gratta e vinci" o chi strisciava anche per i colleghi assenti.

Diciotto i dipendenti sospesi - Dei 50 indagati, 44, secondo l'ipotesi investigativa, attestavano o facevano attestare falsamente la loro presenza usando indebitamente il badge e inducendo in errore l'ente nel calcolo delle remunerazioni. Altri sei, responsabili di servizi di vari uffici del Comune, hanno omesso di denunciare all'autorità giudiziaria le condotte truffaldine del personale e sono indagati per omessa denuncia. Diciotto delle persone denunciate sono state sospese.



Procuratore: "A Giugliano vero e proprio sistema" - Per il procuratore della Repubblica di Napoli Nord, Francesco Greco, che ha coordinato le indagini, all'interno "del Comune di Giugliano in Campania" era presente "ciò che appare un vero e proprio 'sistema', utilizzato da un certo numero di dipendenti, alcuni dei quali avrebbero dovuto esercitare mansioni di controllo sulla presenza del personale di quella amministrazione comunale".



Secondo la procura inoltre il danno erariale delle condotte delittuose ammonterebbe a circa 102 mila euro.