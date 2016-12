6 novembre 2014 Assemblea e cancelli chiusi a Pompei Franceschini: "E' un danno per l'Italia" Blocco degli ingressi agli scavi causati dalle agitazioni sindacali. Il ministro si sfoga su Twitter Tweet google 0 Invia ad un amico

19:14 - "A Pompei seconda mattina di assemblea e ancora turisti davanti ai cancelli chiusi. Un danno incalcolabile per l'immagine dell'Italia intera". Così il ministro per i Beni culturali e il Turismo Dario Franceschini esprime su Twitter la sua protesta contro il blocco degli ingressi agli scavi causati dalle agitazioni sindacali. "Da quando sono ministro a Pompei sono arrivate 78 persone per superare le carenze di personale e altre 75 arriveranno entro dicembre", aggiunge.

Revocata l'assemblea di venerdì - E' stata revocata l'assemblea del personale prevista per venerdì negli scavi di Pompei e nelle altre aree archeologiche vesuviane. Lo hanno stabilito i sindacati dopo la decisione della Soprintendenza di anticipare all'11 novembre l'incontro, previsto per il 19, sulle linee guida su sicurezza e vigilanza.