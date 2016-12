Fiat Pomigliano, riaperta la statale 162

foto LaPresse Correlati Pomigliano, incidenti alla Fiat

07:44

- I manifestanti che hanno fatto undavanti allo stabilimento did'Arco (Napoli) della, si sono spostati sulla162, dove hanno bloccato la carreggiata e l'accesso alla zona industriale per un'ora. Chiedono il rientro dei cassaintegrati. Il corteo è controllato a distanza delle forze dell'ordine. Secondo la Fiat, tutti gli operai sono entrati in fabbrica dove le attività si svolgono in maniera regolare.