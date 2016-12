foto Ansa

00:03

- Un carabiniere è stato ferito alle gambe durante un tentativo di rapina nel quartiere Bagnoli di Napoli. L'uomo era in borghese in sella a uno scooter insieme a una collega quando è stato avvicinato da alcuni individui che hanno cercato di rapinarlo. Quando il militare ha reagito, i rapinatori hanno sparato alcuni colpi di arma da fuoco che lo hanno raggiunto alle gambe. Ricoverato all'ospedale San Paolo di Fuorigrotta, non è in pericolo di vita.