01:03

- Un ragazzo di 15 anni è rimasto ferito in maniera grave mentre maneggiava la pistola del padre nella loro abitazione in contrada "Piano Cappelle" di Benevento. Dall'arma è partito un colpo che ha raggiunto il 15enne al torace. Il giovane è ora ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale "Rummo". I carabinieri hanno sequestrato la pistola e stanno tuttora raccogliendo elementi e testimonianze per stabilire se si sia trattato di un incidente.