foto LaPresse

21:34

- Un ordigno bellico, probabilmente risalente alla Seconda Guerra Mondiale, è stato trovato a Napoli durante lavori di ristrutturazione in un'area nei pressi di via Reggia di Portici, all'angolo con via Gianturco. Sul posto sono intervenuti polizia e vigili che hanno provveduto a isolare la zona in attesa dell'arrivo degli artificieri dell'esercito. Il luogo del ritrovamento precedentemente ospitava un autolavaggio.