14:53

- Trentaquattro trafficanti di droga, ritenuti legati alla camorra di Secondigliano e Torre Annunziata, sono stati arrestati dalla guardia di finanza di Napoli, che ha anche scoperto le basi logistiche per lo stoccaggio della cocaina in Spagna e Olanda. Vincenzo Scarpa, soprannominato "'o dottore", ritenuto capo dell'organizzazione, è stato invece fermato domenica a Fiumicino. Sequestrati 110 kg di cocaina per un valore di 12 milioni di euro.