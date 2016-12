foto Ansa

13:35

- Sale a 40 il bilancio delle vittime del tragico incidente del bus precipitato il 28 luglio in una scarpata nell'Avellinese. L'operaio Salvatore Di Bonito, 54 anni, che era ricoverato in gravi condizioni nell'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli (Napoli), non ce l'ha fatta. Nell'incidente aveva perso la moglie, Anna Mirelli, di 48 anni.