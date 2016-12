Non c'è posto in 4 ospedali, muore malato di Hiv

foto Ansa Correlati La circoncisione è uno scudo contro l'Hiv

Un paziente di 42 anni, affetto da virus dell'hiv è morto nella giornata di mercoledì. Per lui non c'erano posti nel reparto specifico dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno, ma nemmeno in altri tre nosocomi della Campania. La direzione generale dell'ospedale ha disposto un'indagine ricognitiva interna per ricostruire il percorso clinico del paziente.

Tutti i passaggi - P. G., che già in passato era stato in cura presso l'ospedale di Salerno, si è rivolto nel pomeriggio di lunedì al pronto soccorso dell'ospedale presentando uno stato febbrile acuto e sintomi di disidratazione. Ha ricevuto così le cure ordinarie con una terapia reidratante. Nel frattempo l'azienda, che per il trattamento dei pazienti affetti da Hiv dispone di 6 posti letto, "in quel momento indisponibili", ha attivato, come spiega un portavoce "tutte le procedure per il trasferimento del paziente in altra struttura adeguata. Dall'ospedale Cotugno di Napoli, centro di riferimento regionale, dal policlinico universitario della Federico II di Napoli e dall'ospedale Moscati di Avellino sono purtroppo giunte risposte negative". Le condizioni del paziente si sono ulteriormente aggravate, fino alla morte per arresto cardiocircolatorio. Il medico di turno ha quindi informato i carabinieri dell'avvenuto decesso.