Napoli, travolse due rapinatori: ecco il video

10:24

- Era il 10 agosto, due ragazzi scappano in scooter dopo aver rapinato una coppia a bordo di una Smart. Il conducente, Leonardo Mirti, non ci sta e scatta all’inseguimento dei due: li seguirà per le strade di Posillipo fino a quella curva presa a tutta velocità, fino al momento dell’impatto. L’auto travolge il motorino, Emanuele Scarallo e Alessandro Riccio cadono violentemente a terra, perdendo la vita.