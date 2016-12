- Rapporto tormentato quello tra Ischia e i miliardari russi. Dopo essersi giocati facoltosi ospiti a suon di tasse e multe da brivido , ecco l’ultimo caso di niet sbattuto in faccia al magnate di turno. Stavolta però è stato l’orgoglio partenopeo – e non discutibili politiche comunali - a dettare le regole del gioco.

Venerdì scorso il titolare di un noto ristorante di Forio d'Ischia, Gianfranco D’Ambra, ha ricevuto una proposta che in pochi avrebbero avuto il coraggio di rifiutare: 45mila euro per una serata nel suo locale, naturalmente senza altri clienti tra i piedi. “Per quel sabato avevo quasi tutto il locale prenotato – commenta D’Ambra – Ho tentato di spiegare che la mia è una clientela prestigiosa e non potevo chiudere loro le porte, ho offerto metà del ristorante e a quel punto hanno cominciato ad alzare la posta”.

Di fronte alla cifra in ballo il proprietario de “Il Gabbiano” avrà fatto le sue considerazioni, e tra una notte da leone e il rischio di perdere i suoi aficionados non ha avuto dubbi: niente uso esclusivo del locale. Preavviso minimo e atteggiamento supponente hanno fatto il resto: “Per la verità avevano un modo di fare che non mi è piaciuto – spiega D’Ambra - Volevano imporsi con un diktat: compro e basta! Ma la dignità non è in vendita”.

Piovono rubli su Ischia, ma l’isola resta indifferente nella sua nobile impermeabilità: al vil denaro c’è chi dice no, quando ce n’è in abbondanza. Intanto un altro yacht battente bandiera russa ha levato l'àncora e chissà se solcherà di nuovo le acque del Tirreno...