Cadavere col cranio sfondato nel Casertano

foto Ansa 12:39 - Un cadavere in avanzato stato di decomposizione, forse di una donna, con la parte superiore del cranio parzialmente sfondata, è stato trovato in nei pressi della stazione ferroviaria di Santa Maria Capua Vetere (Caserta). Dai primi accertamenti del medico legale la lesione potrebbe essere compatibile con una ferita da corpo contundente. Sul posto gli agenti della polizia ferroviaria di Caserta e del Commissariato di Santa Maria Capua Vetere.

Trovato da un bambino - Il corpo, nascosto tra i cespugli e coperto da assi di legno in un'area usata in passato come deposito, è stato scoperto da un bambino che stava giocando a pallone insieme ad alcuni amici. Alla vista del cadavere, il ragazzo è corso da un dipendente delle ferrovie piangendo e indicando il punto del ritrovamento.



I vestiti di una donna scomparsa a giugno - Vicino al corpo, del quale restavano solo lo scheletro e pochi lembi di tessuto, c'erano un paio scarpe da ginnastica e una maglietta verde con le bretelle, simile a quella indossata da Antonietta Alfieri, una donna di 50 anni scomparsa il 18 giugno da Santa Maria Capua Vetere: gli investigatori pensano dunque che il corpo appartenga proprio alla donna, della quale però non sono stati trovati i pantaloni. Il pm della Procura di Santa Maria Capua Vetere ha disposto il sequestro dell'area e i resti saranno portati all'istituto di medicina legale di Caserta per l'autopsia.