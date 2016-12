Salerno, falso povero dava prestiti per 6 milioni

foto Ansa Correlati Scoperto finto cieco a Roma 13:30 - Aveva messo in piedi una vera e propria attività bancaria e finanziaria abusiva nel Salernitano, e concesso prestiti, per 6,4 milioni di euro, a imprenditori e privati. La guardia di finanza di Salerno ha denunciato un falso povero che ha anche evaso il Fisco per 9 milioni di euro. Le fiamme gialle hanno ricostruito gli ingenti movimenti di denaro dell'uomo, realizzati attraverso dall'emissione di 424 assegni nel triennio 2004-2006. - Aveva messo in piedi una vera e propria attività bancaria e finanziaria abusiva nel Salernitano, e concesso prestiti, per 6,4 milioni di euro, a imprenditori e privati. La guardia di finanza diha denunciato un falsoche ha anche evaso ilper 9 milioni di euro. Le fiamme gialle hanno ricostruito gli ingenti movimenti didell'uomo, realizzati attraverso dall'emissione di 424 assegni nel triennio 2004-2006.

Per rendere meno agevole gli accertamenti, l'uomo ha indicato, nelle dichiarazioni del 2007, 2008 e 2009, redditi irrisori. Omessa anche la presentazione dei modelli dichiarativi obbligatori. La GdF ha chiesto anche il provvedimento di sequestro per equivalente per 2,7 milioni di euro.



A lui si rivolgevano semplici cittadini per sostenere, ad esempio, le spese di un matrimonio, ma anche imprenditori con problemi di liquidità e protestati i quali non potevano chiedere prestiti a banche e finanziarie. I tassi applicati erano sempre quelli di "mercato", cioè quelli applicati dalle banche.