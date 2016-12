foto LaPresse

09:41

- Era gli arresti domiciliari a La Spezia per reati di droga, ma è fuggito ed è stato rintracciato a casa della figlia a Pollena Trocchia, nel Napoletano. Alla polizia che l'ha nuovamente arrestato, Pasquale Di Marzo, 71 anni, ha detto di essere evaso perché non sopportava la solitudine e l'indigenza. La Procura di Napoli ha disposto per lui la detenzione a casa della figlia, in attesa delle decisioni dei magistrati liguri.