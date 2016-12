foto Ansa

09:30

- Minacciava e molestava la ex moglie da oltre un mese, anche davanti ai tre figli minorenni, procurandole stati di ansia e paura per la propria incolumità. Così i carabinieri di Caserta hanno arrestato in flagranza di reato, con l'accusa di stalking, Giuseppe Di Guida, 54 anni. L'uomo, che non ha smesso di inveire contro la donna anche in presenza dei militari, è stato chiuso nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (Caserta).