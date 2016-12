Avellino,morte cerebrale per la 25enne incinta

foto Ansa Correlati Liti e contrasti da anni, lo uccide 21:42 - Non ci sarebbero più speranze per Carolina Sepe, 25 anni, incinta al terzo mese di gravidanza e ferita da un ex vigilantes che ha ucciso suo padre nell'Avellinese. I medici hanno registrato la morte cerebrale oltre ad aver diagnosticato assenza di attività cerebrale. Ora si attendono le canoniche 72 ore previste dalla legge per staccare le macchine che la tengono in vita. - Non ci sarebbero più speranze per, 25 anni, incinta al terzo mese di gravidanza e ferita da un ex vigilantes che ha ucciso suo padre. I medici hanno registrato laoltre ad aver diagnosticato assenza di attività cerebrale. Ora si attendono le canoniche 72 ore previste dalla legge per staccare le macchine che la tengono in vita.

La ragazza era stata ferita da Domenico Schettino, 40enne, che ha ammazzato il padre di lei, Vincenzo, a Lauro. La 25enne, colpita alla testa, era arrivata all'ospedale Cardarelli di Napoli già in coma come il fratello Orlando, 21 anni. Lo sforzo dei medici è di prolungare le condizioni di vita di Carolina in funzione del feto, che e' alla decima settimana di gestazione. Sostenendo le funzioni vitali della donna, di fatto i rianimatori sostengono il feto.