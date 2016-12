foto LaPresse

21:01

- Ciro Lametta, l'autista del pullman precipitato da un viadotto in Irpinia, "ha cercato in tutti i modi di rallentare il bus per evitare la tragedia". Lo hanno detto i periti dello stesso Lametta al termine della prima giornata di incidente probatorio. Lametta, secondo la loro ricostruzione, si "appoggiò parallelamente al new jersey che però ha ceduto. L'unica ruota in grado di poter frenare era la posteriore sinistra".