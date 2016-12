Irpinia, "autista cercò di evitare tragedia"

21:03 - Il pullman precipitato il 28 luglio in Irpinia, causando la morte di 39 persone, aveva perso il sistema di trasmissione che aveva danneggiato l'impianto frenante del mezzo. E' quanto riferisce l'avvocato Andrea Pianese, perito della famiglia Del Giudice che nel sinistro ha perso tre persone. Non solo, ma Ciro Lametta, l'autista del pullman, secondo i periti dello stesso Lametta, "cercò in tutti i modi di rallentare il bus per evitare la tragedia", anche "appoggiandosi parallelamente al new jersey che però ha ceduto. L'unica ruota in grado di poter frenare era la posteriore sinistra".